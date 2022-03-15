Сарвели о вызове в сборную России: «Это моя мечта, я счастлив!»

Полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Сарвели прокомментировал свой вызов в сборную России.

«Неожиданно было увидеть себя в списках сборной. Эмоции классные. Я проснулся и узнал, что меня вызвали в сборную. Это моя мечта, я счастлив.



Отсутствие официальных матчей сглаживает эмоции? Наверное, сглаживает. Но все равно вызов в сборную — мечта. Конечно, хотелось бы официальных матчей, но сейчас это невозможно. В сборной много ребят, которых я знаю. Антон Зиньковский и Иван Сергеев в их числе. Так что проблем с адаптацией не будет», — приводит Sport24 слова Сарвели.

Сегодня, 15 марта, тренерский штаб сборной России огласил состав команды на мартовские сборы, которые пройдут в Москве с 21 по 27 марта. Помимо Сарвели в список вошли еще 26 футболистов.

На счету 24-летнего Сарвели 7 голов и 2 результативные передачи в 20 матчах за «Крылья Советов» в сезоне-2021/22.