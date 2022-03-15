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Ветеран ЦСКА: «Селихов хороший вратарь, но его нужно выдерживать, как хорошее вино»

Владимир Пономарев высказался о вызове в сборную России Селихова
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на вызов в сборную России вратаря «Спартака» Александра Селихова.

«Рановато вызвали. Он хороший вратарь, но его нужно выдерживать, как хорошее вино. Редкий дар тренера, если он доверяет молодому игроку. Мозги еще не в полном порядке. Нужно очень много работать, чтобы оставаться в нормальном состоянии», — сказал Пономарев «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер красно-белых провел в Тинькофф РПЛ 9 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

В состав сборной России на мартовские сборы из вратарей вошли Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак») и Антон Шунин («Динамо»).

Александр Селихов
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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