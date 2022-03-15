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Сегодня, 12:22

Ветеран ЦСКА отреагировал на просьбу Дзюбы не вызывать его в сборную России

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на просьбу форварда «Зенита» Артема Дзюбы не вызывать его в состав сборной России.

«Зря! Зачем приглашать его в состав? Он у себя в команде не очень тянет. Хорошо, что Семак его в состав ставит. Ему уже 33 года, стоит задуматься. Какую роль он будет исполнять в сборной? Столб в штрафной площадке? Есть молодые ребята, которые очень хорошо бегают. Без движения нет футбола», — сказал Пономарев «СЭ».

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 30 матчах за «Зенит». 33-летний форвард не выступал за сборную с момента, как команду возглавил Валерий Карпин.

15 марта тренерский штаб национальной сборной во главе с Валерием Карпиным определился со списком игроков, которые будут вызваны для работы на сборе в Москве с 21 по 27 марта. В него вошли 27 футболистов. Полный список — здесь.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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