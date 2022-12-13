Коваленко ярко охарактеризовал Карпина: «Мужик с большой буквы. Ничего не боится»

Коваленко рассказал о вызове в сборную России на товарищеский матч с Киргизией

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» рассказал о вызове в сборную России на товарищеский матч с Киргизией.

— В сентябре тебя впервые вызвали в сборную России. Какие впечатления от работы с Карпиным?

— Мы познакомились в поезде по пути из Ростова в Москву. Я сразу понял, что Валерий Георгиевич — мужик с большой буквы. Я увидел, что он ничего не боится, смело высказывает свою точку зрения. Прямолинейный человек! Если у него есть вопросы, он всегда задаст их тебе в лицо. Очень уважаю таких людей.

Личных бесед мы с ним не проводили. Только в Киргизии он позвал меня, Ежова и Глушенкова — спросил, комфортно ли нам, как проходит адаптация.

— Ты проставился за дебют в сборной?

— Надо было... Но в Киргизии такой аэропорт — нигде ничего не купишь. Даже шоколадок нет! Но в будущем, если появится возможность, обязательно проставлюсь.