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Коваленко ярко охарактеризовал Карпина: «Мужик с большой буквы. Ничего не боится»

Коваленко рассказал о вызове в сборную России на товарищеский матч с Киргизией
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» рассказал о вызове в сборную России на товарищеский матч с Киргизией.

— В сентябре тебя впервые вызвали в сборную России. Какие впечатления от работы с Карпиным?

— Мы познакомились в поезде по пути из Ростова в Москву. Я сразу понял, что Валерий Георгиевич — мужик с большой буквы. Я увидел, что он ничего не боится, смело высказывает свою точку зрения. Прямолинейный человек! Если у него есть вопросы, он всегда задаст их тебе в лицо. Очень уважаю таких людей.

Личных бесед мы с ним не проводили. Только в Киргизии он позвал меня, Ежова и Глушенкова — спросил, комфортно ли нам, как проходит адаптация.

— Ты проставился за дебют в сборной?

— Надо было... Но в Киргизии такой аэропорт — нигде ничего не купишь. Даже шоколадок нет! Но в будущем, если появится возможность, обязательно проставлюсь.

Александр Коваленко. «Посчитал, что бросать Россию в тяжелый момент — не вариант!» Коваленко — об отказе Армении, Карпине и «Зените»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Сборная России по футболу
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