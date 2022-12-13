Сорокин заявил, что Россия готова проводить крупные турниры после снятия санкций

Член оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре Алексей Сорокин, ранее занимавшийся организацией мирового первенства-2018 и российской части Евро-2020, заявил, что Россия сохранит возможности для проведения крупных футбольных мероприятий после снятия санкций.

«Проводить соревнования, безусловно, сможем, люди никуда не денутся, как и инфраструктура. Потенциал как был, так и останется. Как мне кажется, главная сложность кроется в спортивном аспекте. То есть нашим командам нужно играть, и речь идет не только о главной национальной сборной, а обо всех уровнях. У меня нет никаких сомнений в сохранности нашей способности что-то проводить и по-прежнему оставаться надежным партнером ФИФА и УЕФА, как мы это неоднократно показывали. Мы делом доказывали, что можем подставить плечо, когда, например, во время Евро-2020 провели на три матча больше, чем планировалось. И таких сюжетов достаточно много. Вопрос в другом — как долго политика будет оказывать влияние на спортивную жизнь», — приводит слова Сорокина РИА «Новости».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от своих турниров.