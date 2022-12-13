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Сегодня, 13:13

Сорокин заявил, что Россия готова проводить крупные турниры после снятия санкций

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Алексей Сорокин.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Член оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре Алексей Сорокин, ранее занимавшийся организацией мирового первенства-2018 и российской части Евро-2020, заявил, что Россия сохранит возможности для проведения крупных футбольных мероприятий после снятия санкций.

«Проводить соревнования, безусловно, сможем, люди никуда не денутся, как и инфраструктура. Потенциал как был, так и останется. Как мне кажется, главная сложность кроется в спортивном аспекте. То есть нашим командам нужно играть, и речь идет не только о главной национальной сборной, а обо всех уровнях. У меня нет никаких сомнений в сохранности нашей способности что-то проводить и по-прежнему оставаться надежным партнером ФИФА и УЕФА, как мы это неоднократно показывали. Мы делом доказывали, что можем подставить плечо, когда, например, во время Евро-2020 провели на три матча больше, чем планировалось. И таких сюжетов достаточно много. Вопрос в другом — как долго политика будет оказывать влияние на спортивную жизнь», — приводит слова Сорокина РИА «Новости».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от своих турниров.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221213/sorokin-1838278824.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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