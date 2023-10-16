Жуков: «За матч с Кенией поставил бы сборной России троечку»

Почетный президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» ничью в товарищеском матче Россия — Кения (2:2).

«За победу над Камеруном поставил бы нашей сборной четверку с плюсом, а вот за матч с Кенией — троечку. Нехорошие впечатления от игры. Понятно, что два гола пропустили после грубых ошибок защитников, там рикошеты, потеря мяча около своих ворот, но дело не в этом. В целом игра была бледной, впереди наши особо придумать ничего не могли.

В концовке немного оживились, гол забили, а так — не очень. Да, ротация состава. Но то, что сегодня было, не очень хорошо выглядело. Ошибка Джикии? У любого игрока бывают ошибки. Ну, срезался у него мяч над головой — бывает, ничего такого. Мухин? Видно, что старался, но не более того», — сказал Жуков «СЭ».

Для сборной России это четвертый матч в 2023 году, который завершился вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.