Карпин о матчах сборной России в ноябре: «Какие-то переговоры ведутся с какими-то федерациями»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничьей с Кенией (2:2) ответил на вопрос о ноябрьских сборах национальной команды.

— Не показалось, что сборная Кении было более активной?

— Нет, абсолютно.

— Вы не видели сегодня проблем с мотивацией?

— Проблем много, но очень много я вам не буду говорить. Увидел много проблем. Слава богу, что я их заметил. Это все увидели.

— Именно игровые?

— Естественно.

— Главный итог матча?

— После сегодняшней игры информация, которая у нас была, только подтвердилась. Когда после Камеруна задавали вопросы, почему этот не играет, тот — второй матч дал ответы.

— Ведется ли поиск соперника на ноябрьские сборы?

— Сейчас у меня спросили, в РФС сказали, что какие-то переговоры ведутся с какими-то федерациями. Это вся информация, которая у меня есть.

— Что можете сказать по поводу газона?

— На стадионе «Динамо» было лучше.

Сборная России сыграла вничью в четвертый раз в 2023 году. До этого российская команда не смогла обыграть Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.