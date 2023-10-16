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Карпин о ничьей с Кенией: «Только в конце включили нужные скорости. Счет по игре»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче с Кенией (2:2).

«Начали хорошо, особенно в первые минуты. Все получалось: и прессинг, и атака, и гол забили. Пропустили необязательный первый мяч. Может, звучит, как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но только в конце включили те скорости, которые нужны. Счет — по игре», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Для сборной России это четвертый матч в 2023 году, который завершился вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.

Валерий Карпин
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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