Карпин о ничьей с Кенией: «Только в конце включили нужные скорости. Счет по игре»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче с Кенией (2:2).

«Начали хорошо, особенно в первые минуты. Все получалось: и прессинг, и атака, и гол забили. Пропустили необязательный первый мяч. Может, звучит, как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но только в конце включили те скорости, которые нужны. Счет — по игре», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Для сборной России это четвертый матч в 2023 году, который завершился вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.