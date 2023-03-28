Орещук: «Если не удастся договориться с УЕФА, то я против окончательного перехода в Азиатскую конфедерацию»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Шанс, что нас вернут УЕФА есть всегда, надежда умирает последней. У нас страна такая, которая всегда надеется на чудо. Но к чему приведут обсуждения в кулуарах конгресса УЕФА и будут ли положительные сдвиги для России, не знаю. Не хочу гадать на кофейной гуще. Если не удастся договориться о возвращении в турниры под эгидой УЕФА, то я против окончательного перехода в Азиатскую конфедерацию. Я бы не хотел падать туда, но все равно решение буду принимать не я», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. В декабре 2022-го РФС объявил о создании рабочей группы для изучения вопроса о возвращении россиян на международные турниры.