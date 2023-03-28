Шалимов: «Если вдруг мы все-таки решимся на переход в Азию, перспективы оптимистичные»

Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил перспективы сборной России в случае перехода в Азиатскую конфедерацию (АФК).

«По азиатскому циклу, если вдруг мы все-таки решимся на переход и не будем ждать 50 лет милости Европы, перспективы оптимистичные: на выезде мы никому не проиграли, а дома со всеми соперниками способны добиться победы», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Начиная с сентября прошлого года сборная России провела пять товарищеских матчей. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли Кыргызстан (2:1), в ноябре провели ничьи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0), а в этом месяце сыграли вничью с Ираном (1:1) и обыграли Ирак (2:0).