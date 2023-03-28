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Шалимов — о Пиняеве: «Много похвал, но давайте не забывать против кого мы играли»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева за сборную России.

«Пиняев. Много похвал, но давайте не забывать против кого мы играли — во втором тайме Ирак встал. Обращу внимание и на игру защитников в голевом моменте: у более классной команды защитник бы просто свалил Сергея на фланге, а далее в эпизоде просто бы перекрыл середину, чтобы Пиняев туда не ушел. Вспомните, как «Ростов» Карпина сыграл с «Крыльями» с Пиняевым — Глебов сел в оборону, а правый центральный защитник страховал Сильянова, против которого оставался Сергей. В итоге Пиняева просто загоняли в невыгодную позицию. Пиняев молодец, он и играет хорошо, и видно, что мыслит правильно. Важно реально оценивать уровень сопротивления и продолжать прогрессировать», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

18-летний футболист отметился дебютным голом за сборную России в матче против Ирака (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-o-pinyaeve-mnogo-pohval-no-davajte-ne-zaby-vat-protiv-kogo-my-igrali/
Игорь Шалимов
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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