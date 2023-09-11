Онопко признался, что хочет увидеть Северный полюс и белых медведей
Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением о путешествии в Заполярье.
— Село Белокаменка — самое экзотическое место, где вы играли в футбол?
— Наверное, да. Хотя поле-то там обычное, искусственное. Но само место, строительные конструкции, которые его окружают, Кольский залив за стеной и строительный док впечатляют, — приводит «РБ Спорт» слова Онопко.
— Вы во многих странах побывали, но если говорить именно о России, что хотели бы еще увидеть?
— Много мест. Например, я побывал на Байкале. А еще хочу посмотреть Валдай, Камчатку, Курильские острова, Сахалин, Арктику.
— То есть забраться еще севернее?
— Да, на Северный полюс. Посмотреть на белых медведей хочу. Когда были в Мурманской области, спросил, есть ли там белые медведи, мне сказали, что там водятся только бурые. Но и бурого тоже хотел бы увидеть. А на Дальнем Востоке — косаток.
7 сентября основной состав сборной России побывал в Мурманской области, где прошла открытая тренировка и мастер-класс для детей-участников проекта РФС «Футбол в школе».
11 сентября российские футболисты проведут повторный матч против олимпийской сборной Египта. Онопко будет руководить командой.