Онопко признался, что хочет увидеть Северный полюс и белых медведей

Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением о путешествии в Заполярье.

— Село Белокаменка — самое экзотическое место, где вы играли в футбол?

— Наверное, да. Хотя поле-то там обычное, искусственное. Но само место, строительные конструкции, которые его окружают, Кольский залив за стеной и строительный док впечатляют, — приводит «РБ Спорт» слова Онопко.

— Вы во многих странах побывали, но если говорить именно о России, что хотели бы еще увидеть?

— Много мест. Например, я побывал на Байкале. А еще хочу посмотреть Валдай, Камчатку, Курильские острова, Сахалин, Арктику.

— То есть забраться еще севернее?

— Да, на Северный полюс. Посмотреть на белых медведей хочу. Когда были в Мурманской области, спросил, есть ли там белые медведи, мне сказали, что там водятся только бурые. Но и бурого тоже хотел бы увидеть. А на Дальнем Востоке — косаток.

7 сентября основной состав сборной России побывал в Мурманской области, где прошла открытая тренировка и мастер-класс для детей-участников проекта РФС «Футбол в школе».

11 сентября российские футболисты проведут повторный матч против олимпийской сборной Египта. Онопко будет руководить командой.