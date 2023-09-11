Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:21

Онопко признался, что хочет увидеть Северный полюс и белых медведей

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением о путешествии в Заполярье.

— Село Белокаменка — самое экзотическое место, где вы играли в футбол?

— Наверное, да. Хотя поле-то там обычное, искусственное. Но само место, строительные конструкции, которые его окружают, Кольский залив за стеной и строительный док впечатляют, — приводит «РБ Спорт» слова Онопко.

— Вы во многих странах побывали, но если говорить именно о России, что хотели бы еще увидеть?

— Много мест. Например, я побывал на Байкале. А еще хочу посмотреть Валдай, Камчатку, Курильские острова, Сахалин, Арктику.

— То есть забраться еще севернее?

— Да, на Северный полюс. Посмотреть на белых медведей хочу. Когда были в Мурманской области, спросил, есть ли там белые медведи, мне сказали, что там водятся только бурые. Но и бурого тоже хотел бы увидеть. А на Дальнем Востоке — косаток.

7 сентября основной состав сборной России побывал в Мурманской области, где прошла открытая тренировка и мастер-класс для детей-участников проекта РФС «Футбол в школе».

11 сентября российские футболисты проведут повторный матч против олимпийской сборной Египта. Онопко будет руководить командой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-onopko-hochu-uvidet-severny-j-polyus-i-bely-h-medvedej/
1
0
Читайте также
Александр Коваленко: «Болельщики «Зенита» просили сфотографировать с Сергеевым. Меня пока не узнают»
Джокович обновил рекорд по победам на турнирах «Большого шлема»
Женщина скончалась после употребления арбуза в Москве
В Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины
В США рассказали о влиянии на ЕС вхождения новых территорий в РФ
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Коваленко о том, зачем сборная играет с Египтом: «Для нас подобные матчи необходимы»
Коваленко о ничьей с Египтом: «Такие матчи надо выигрывать. Себе поставлю 4 из 10»
Силкин заявил, что ему не интересно смотреть матчи сборной России
Россия против Египта: онлайн-трансляция матча сборной
Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Египтом
Сборную России встретили в отеле Дохи арабским кофе и «Дорогой длинною»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коваленко о том, зачем сборная играет с Египтом: «Для нас подобные матчи необходимы»
Новости
RSS RSS
Все новости