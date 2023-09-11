Сборная России сыграет против олимпийской команды Египта (не старше 23 лет) во втором товарищеском матче в понедельник, 11 сентября. Встреча пройдет в Суэце, начало — в 19:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча Египет — Россия не покажут на российском телевидении ни на одном канале. Таким образом, посмотреть бесплатно прямой эфир можно будет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало эфира — в 18:50 по московскому времени.

Первый товарищеский матч между Египтом и Россией в формате для сборных игроков не старше 23 лет прошел в Суэце 7 сентября и завершился вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты в самом начале таймов: на седьмой минуте счет открыл Билал Мажер, а на первых секундах второго тайма отличился Степан Оганесян.

Не проиграв России в первом поединке седьмого сентября, Египет продлил свою беспроигрышную серию в основное время до 24 матчей подряд. С сентября 2022 года, Россия проводит исключительно товарищеские матчи. В шести играх команда не потерпела ни одного поражения.