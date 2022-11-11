Зиньковский поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал вызов в сборную России на товарищеские матчи.

«Рад был вызову в сборную. Всегда хочется выступать за национальную команду. Надеюсь показать себя на максимум на сборах. Я не бывал в Таджикистане и Узбекистане. Знаю о них немного, но все увидим, посмотрим. Вроде говорили, что будет искусственное поле на первой игре. Думаю, нам все понравится. Главное — это хорошо сыграть», — сказал Зиньковский в интервью клубному YouTube-каналу.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 числа против Таджикистана, а 20 — с командой Узбекистана.