Самедов: «Почему интерес к сборной должен пропасть? Что есть, то есть»

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов рассказал о своем отношении к предстоящим матчам сборной России.

Национальная команда проведет два товарищеских матча с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Буду ли я смотреть игры сборной с Таджикистаном и Узбекистаном? В Воронеже 16 ноября будет матч «Факел» — «Зенит». Вполне возможно, что после нее посмотрю матч с Таджикистаном. Пропал ли интерес к сборной? А почему он должен пропасть? Что есть, то есть. У нас в стране одна сборная. За нее надо болеть в любой ситуации», — сказал Самедов «РБ Спорт».

Матч с Таджикистаном состоится 17 ноября в Душанбе, а игра с Узбекистаном пройдет 20 ноября в Ташкенте.