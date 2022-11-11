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11 ноября, 17:13

Самедов: «Почему интерес к сборной должен пропасть? Что есть, то есть»

Иван Шитик
Корреспондент
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Старший селекционер «Факела» Александр Самедов рассказал о своем отношении к предстоящим матчам сборной России.

Национальная команда проведет два товарищеских матча с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Буду ли я смотреть игры сборной с Таджикистаном и Узбекистаном? В Воронеже 16 ноября будет матч «Факел» — «Зенит». Вполне возможно, что после нее посмотрю матч с Таджикистаном. Пропал ли интерес к сборной? А почему он должен пропасть? Что есть, то есть. У нас в стране одна сборная. За нее надо болеть в любой ситуации», — сказал Самедов «РБ Спорт».

Матч с Таджикистаном состоится 17 ноября в Душанбе, а игра с Узбекистаном пройдет 20 ноября в Ташкенте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-samedov-u-nas-v-strane-odna-sbornaya-za-nee-nado-bolet-v-lyuboj-situatsii/

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ТБ 2.5

27%

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Обе забьют - да

22%

1.68

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2.05

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Александр Самедов
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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