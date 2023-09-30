Мухин предположил, что может закончить карьеру раньше, чем УЕФА допустит сборную до международных турниров

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о допуске российской сборной по футболу до 17 лет на международные соревнования.

«Все начинается малого. Допустили сборную до 17 лет, значит, может быть, как-то дойдет до молодежки и следом до нас. Хорошая новость. Я закончу, когда дойдет до нас? В принципе, да. Думал. Потому что все не так просто. Будем надеяться на лучшее», — сказал Мухин.

Также полузащитник ЦСКА назвал переход в азиатскую конфедерацию футбола неплохим вариантом для сборной России.

«Переход в Азию тоже неплохой вариант. Сейчас в Азии играют такие игроки. Вряд ли это будет шаг назад. С ними будет играть даже тяжелее чем здесь. С Неймаром и Роналду будет интересно? Ну да, что-то они умеют», — добавил Мухин.

26 сентября, исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе УАФ сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.