Бышовец поздравил игроков и болельщиков с 35-летием победы на Олимпиаде 1988 года

Бывший тренер олимпийской сборной СССР Анатолий Бышовец поздравил всех болельщиков и участников Олимпиады-1988 в день 35-летия со дня финала Игр.

В финальном матче команда СССР под руководством Бышовца одержала победу над бразильскими футболистами со счетом 2:1.

«Ровно 35 лет назад олимпийская сборная СССР по футболу победила в Сеуле. Трудно себе представить, что сборная СССР была в такой компании самых футбольных стран: Бразилия, Германия, Италия, Аргентина. Мне хочется поздравить и тех болельщиков, которые помнят. Они уже все в возрасте, но тем не менее. И, конечно, передать самые добрые поздравления олимпийцам, которые достигли выдающегося результата на Олимпиаде», — цитирует специалиста Metaratings.ru.

Бышовец с 1982 по 1985 год возглавлял юношескую сборную СССР. С 1986 по 1988 год он тренировал олимпийскую футбольную сборную страны. С 1990 по 1992 год российский специалист занимал должность главного тренера сборной СССР/СНГ.