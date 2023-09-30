Колосков о желании УЕФА подавить разногласия среди стран, отказывающихся играть с Россией: «Дай Бог, чтобы это намерение реализовалось»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на намерение УЕФА подавить бойкоты стран, отказывающихся играть со сборной России.

«Как они будут подавлять этот бойкот? Это убеждение в неправоте тех, кто попытался объявить бойкот. Видимо, у УЕФА есть рычаги, определенное влияние на те федерации, которые объявили бойкот. Это благое намерение, дай бог, чтобы оно реализовывалось на практике. Почему нельзя просто присудить техническое поражение сборным, которые бойкотируют? А ради чего? Двадцать стран объявят бойкот, и что? Все они получат техническое поражение? Что за футбол будет тогда? Этот метод может действовать в исключительных случаях. А здесь единственный метод — это убеждение. Других методов и рычагов нет», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

26 сентября, исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе УАФ сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Российские сборные должны будут проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.