Мостовой: «Могу ли представить, что мы не обыграем Кубу? Все возможно, но думаю, что все будет хорошо»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассчитывает, что национальная команда сможет победить Кубу в товарищеском матче.

— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов после матча с Кенией сказал, что нашим футболистам явно приятнее играть дома, и они тут больше мотивированы. Это так?

— Матч с Кенией был каким-то тренировочным: играли на поле отеля. А когда выступаешь дома, тебя поддерживают, это большая мотивация. Дома легче играть. Это видно и по клубам. Сейчас в сборной происходит меньше обновлений, в сборную больше вызываются старички, можно так сказать. Думаю, у нас большие шансы. Что будет если мы не победим Кубу? Мы играем в России, у нас постоянно критика. Могу ли представить, что не обыграем Кубу? Все возможно. Но думаю, что все будет хорошо.

— Знают ли игроки Кубы кого-то из состава России?

— Думаю, да. Головина, наверное, знают.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится 20 ноября в Волгограде, начало игры — в 19.30 (мск).