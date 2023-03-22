Божович усомнился в уровне Ирана и Ирака: «Надеюсь, Россия будет играть с более качественными сборными»

Бывший тренер «Локомотива», «Динамо» и «Ростова» Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Ирана и Ирака.

«Вы понимаете, что, естественно, Иран и Ирак не команды большого уровня. Хорошо, что Россия вообще играет с этими сборными. Надеюсь, что Россия скоро сможет играть на футбольном поле с более качественными и серьезными сборными», — сказал Божович «СЭ».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда встретится со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.