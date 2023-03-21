В сборной Ирака объяснили, почему отказались готовиться к матчу с Россией в Сочи

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад прокомментировал отказ команды от приезда в Сочи для подготовки к товарищеской игре с Россией. Иракцы будут готовиться к игре в Багдаде, а 24 марта прилетят в Россию.

«Причина отмены — план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей подготовительной программе», — цитирует Имада Sport24.

Матч сборной России против Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Перед этим россияне встретятся со сборной Ирана в Тегеране (23 марта).