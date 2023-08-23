Пиццелли: «Захарян и Коваленко сделали ошибку, выбрав сборную России»

Бывший игрок «Кубани» и сборной Армении Маркос Пиццелли высказался о том, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян и игрок «Зенита» Александр Коваленко выступают за сборную России.

«Это сложный вопрос. Мы хорошо знаем историю Армении и знаем, почему большинство армян живет в других странах. Армения живет очень бедно. Когда я разговаривал с армянскими игроками из разных стран, они всегда мне говорили о своем желании играть за сборную Армении. Выбор Захаряна и Коваленко стал для меня большим сюрпризом — плохо, когда армяне выбирают другую сборную. Их решение расстроило меня, потому что я сам армянин. Мне кажется, они оба сделали ошибку. Но как футболист я немного их понимаю и должен уважать их выбор», — приводит слова Пиццелли Metaratings.ru.

20-летний Захарян выступает за сборную России на различных уровнях с 2018 года. Всего на его счету 34 матча, 6 голов и 3 результативные передачи.

20-летний Коваленко 24 сентября 2022 года дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Киргизией. Всего за сборную России на различных уровнях он сыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.