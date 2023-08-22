Адамов поделился воспоминаниями о ссоре между Акинфеевым и Игнашевичем на Евро-2008

Экс-нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил про эпизод матча национальной команды с Нидерландами в четвертьфинале Евро-2008 (3:1), когда случилась перепалка между вратарем Игорем Акинфеевым и защитником Сергеем Игнашевичем.

«Ой, да ничего особенного между ними не произошло. Люди по 20 лет друг с другом играли. Повздорили, как муж с женой. Это норма. Лезть в их разборки — как лезть в чужую семью. Они точно лучше нас все знают друг про друга», — приводит слова Адамова Sport24.