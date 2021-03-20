Максим Мухин рассказал, как его встретили в сборной России
Дебютирующий за сборную России полузащитник «Локомотива» Максим Мухин рассказал о том, как его встретили в расположении команды.
«Я приехал ночью. Еще никого не увидел. Утром пообщался с Рифатом Жемалетдиновым. Но встречи, как таковой, не было. Просто будем работать на тренировках», — сказал Мухин.
19 марта, 19-летний хавбек был вызван на место травмированного Романа Зобнина.
24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.
(Игорь Рабинер)
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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