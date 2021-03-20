Максим Мухин рассказал, как его встретили в сборной России

Дебютирующий за сборную России полузащитник «Локомотива» Максим Мухин рассказал о том, как его встретили в расположении команды.

«Я приехал ночью. Еще никого не увидел. Утром пообщался с Рифатом Жемалетдиновым. Но встречи, как таковой, не было. Просто будем работать на тренировках», — сказал Мухин.

19 марта, 19-летний хавбек был вызван на место травмированного Романа Зобнина.

24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

(Игорь Рабинер)