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Максим Мухин рассказал, как его встретили в сборной России

14:40
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Дебютирующий за сборную России полузащитник «Локомотива» Максим Мухин рассказал о том, как его встретили в расположении команды.

«Я приехал ночью. Еще никого не увидел. Утром пообщался с Рифатом Жемалетдиновым. Но встречи, как таковой, не было. Просто будем работать на тренировках», — сказал Мухин.

19 марта, 19-летний хавбек был вызван на место травмированного Романа Зобнина.

24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

(Игорь Рабинер)

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