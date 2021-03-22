Роман Нойштедтер: «Шварц и Черчесов принципиально разные. Не хочу сравнивать даже»

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о подходе к работе тренера «Динамо» Сандро Шварца и есть ли сходство между ним и тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Долго знаю Шварца. Немецкая школа. Очень похоже на Германию — и тренировочный процесс, и требования в игре. Так и будем развиваться дальше, думаю.

Видно, что команда понимает требования Шварца. Молодые развиваются. Тренер дает им шансы на высоком уровне, несмотря на их возраст.

В чем немецкий подход Черчесова? Секрет. Но может на немецком сказать: «Приятного аппетита». Со Шварцем они принципиально разные — по методам, подходу. Каждый тренер разный, нет одинаковых. У каждого свой подход, не хочу сравнивать даже", — рассказал Нойштедтер.

24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.