Дебютант сборной России Мухин не думал, что попадет в национальную команду в этом сезоне

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин, дебютирующий за сборную России на мартовских матчах отбора к ЧМ-2022, рассказал о встречах команды, которые ему запомнились больше всего.

«Не скажу про матчи 2008-2009 годов. Но смотрел Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Болел за наших. Очень запомнился тот год. Не думал, что попаду через несколько лет в команду.

Был тогда на просмотре в ЦСКА. Амбиции были другими. Еще не раздумывал о попадании в сборную. Хотел просто начать играть".

19 марта, 19-летний хавбек был вызван на место травмированного Романа Зобнина. В этом сезоне Мухин провел 6 игр в составе «Локо» в РПЛ.

Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

(Игорь Рабинер)