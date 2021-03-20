Дебютант сборной России Мухин не думал, что попадет в национальную команду в этом сезоне
Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин, дебютирующий за сборную России на мартовских матчах отбора к ЧМ-2022, рассказал о встречах команды, которые ему запомнились больше всего.
«Не скажу про матчи 2008-2009 годов. Но смотрел Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Болел за наших. Очень запомнился тот год. Не думал, что попаду через несколько лет в команду.
Был тогда на просмотре в ЦСКА. Амбиции были другими. Еще не раздумывал о попадании в сборную. Хотел просто начать играть".
19 марта, 19-летний хавбек был вызван на место травмированного Романа Зобнина. В этом сезоне Мухин провел 6 игр в составе «Локо» в РПЛ.
Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.
(Игорь Рабинер)
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