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Макарчук — о попадании в сборную России: «Всегда приятно представлять свою страну»

Мария Гусева
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Защитник «Сочи» Артем Макарчук поделился эмоциями от попадания в окончательный состав сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Для меня это второй вызов, но по эмоциям — как первый. Думаю, и все остальные вызовы будет так же. Всегда приятно играть за сборную и представлять свою страну, — цитирует Sport24 Макарчука. Что касается соперников по товарищеским матчам, то сейчас любая игра — в радость. Главное, чтобы сборная собиралась. Все равно люди хотят посмотреть на сборную и увидеть, как и что происходит. Кто знает, как дальше все в мире повернется? Все нестабильно, поэтому надо собираться, поддерживать сборную. Для меня нет разницы, с кем будут товарищеские матчи. Нужно выходить и играть».

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

Состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном можно посмотреть по этой ссылке.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-07-makarchuk-o-vyzove-v-sbornuyu-rossii-vsegda-priyatno-predstavlyat-svoyu-stranu
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Артем Макарчук
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