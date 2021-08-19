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Лунев вызван в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

14:52
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «Байера» Андрей Лунев будет вызван на ближайший сбор национальной команды перед сентябрьским матчами.

«Да, это правда. Мы отправляли письмо в «Байер» еще позавчера, не на ту почту пришло сначала. Он не будет ни пятым, ни третьим. Мы еще не знаем, кто каким будет. Просто планируем включить Лунева в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор. Но на данный момент, да, он — один из пяти вратарей в расширенном списке», — приводит слова Кафанова Metaratings.

На предстоящие в сентябре матчи национальной команды также были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Сборная России сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/trener-vratarey-sbornoy-rossii-kafanov-podtverdil-vyzov-lunyeva-na-sbor-pered-sentyabrskimi-matchami-1034744/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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