Лунев вызван в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «Байера» Андрей Лунев будет вызван на ближайший сбор национальной команды перед сентябрьским матчами.

«Да, это правда. Мы отправляли письмо в «Байер» еще позавчера, не на ту почту пришло сначала. Он не будет ни пятым, ни третьим. Мы еще не знаем, кто каким будет. Просто планируем включить Лунева в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор. Но на данный момент, да, он — один из пяти вратарей в расширенном списке», — приводит слова Кафанова Metaratings.

На предстоящие в сентябре матчи национальной команды также были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Сборная России сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).