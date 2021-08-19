Кафанов объяснил довызов Лунева в сборную России
15:20
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подтвердил довызов голкипера «Байера» Андрея Лунева в состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«РФС отправил приглашение в «Байер» для вызова Андрея Лунева на сборы. Надеюсь, клуб отпустит его. Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени.
В расширенном списке было 7 вратарей примерно одного хорошего уровня, но это слишком много для тренировок в столь ограниченный временной промежуток.
Подчеркну, что Андрей будет одним из пяти, а не пятым. Только по результатам тренировок станет понятно, кто будет первым номером на сентябрьские матчи", — приводит слова Кафанова пресс-служба РФС.
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