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Кафанов объяснил довызов Лунева в сборную России

15:20
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подтвердил довызов голкипера «Байера» Андрея Лунева в состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«РФС отправил приглашение в «Байер» для вызова Андрея Лунева на сборы. Надеюсь, клуб отпустит его. Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени.

В расширенном списке было 7 вратарей примерно одного хорошего уровня, но это слишком много для тренировок в столь ограниченный временной промежуток.

Подчеркну, что Андрей будет одним из пяти, а не пятым. Только по результатам тренировок станет понятно, кто будет первым номером на сентябрьские матчи", — приводит слова Кафанова пресс-служба РФС.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры