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Литвинов: «Для меня сборная — это то, к чему я стремился»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о мотивации играть за национальную команду России.

— Как ты находишь мотивацию играть в сборной?

— Как можно даже такие вопросы задавать? Я молодой игрок. Для меня сборная — это то, к чему я стремился. Я всегда готов был ехать и в юношеские, и в молодежные. Не задавался вопросом, зачем и почему. Сборная есть сборная. Это счастье для футболистов и для меня прежде всего.

— Был разговор или рекомендации от Абаскаля?

— Нет. Самое основное — спросить про Здоровье. Только такой был разговор. Наставлений не было.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

Руслан Литвинов
Футбол
Сборная России по футболу
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