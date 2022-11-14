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Сегодня, 13:52

Литвинов рассказал, какую песню споет в качестве новичка сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, какую песню споет в качестве новичка сборной России.

— В «Спартаке» есть тим-билдинг. Нет ощущения, что ребята-сторожилы Соболев и Джикия могут попросить что-то исполнить после первого матча за сборную?

— Надеюсь, обойдется без этого. В любом случае придется проставляться. Конечно, тяжело будет отказаться, если попросят что-то исполнить. Что исполню? Наверное, «Знаешь ли ты».

— Что за хроническая травма мешает Зобнину приехать в сборную?

— Лично я не знаю, с ним не обсуждал эту тему. Как я знаю и СМИ, что у него был разговор с Карпиным, это их личная беседа. Подробностей не знаю.

Национальная команда России сыграет 17 ноября со сборной Таджикистана в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте встретится со сборной Узбекистана.

Руслан Литвинов
Сборная России по футболу
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