Сафонов перешел в «ПСЖ» — разыгрываем его футболку

В пятницу «Краснодар» и «ПСЖ» объявили о трансфере вратаря сборной России Матвея Сафонова. «СЭ» разыгрывает футболку нового голкипера французской команды.

Для участия в розыгрыше нужно подписаться на три Telegram-канала и нажать кнопку «Тащи, Мотя». Победитель будет объявлен 26 июня.