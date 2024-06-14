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Сегодня, 10:20

Хиддинк: «У меня отличные воспоминания о 2008 годе, проведенном с высококлассной российской командой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в преддверии чемпионата Европы в Германии в разговоре с «СЭ» вспомнил об успехах на Евро-2008.

«У меня отличные воспоминания о 2008 годе, проведенном с высококлассной российской командой, всегда стремившейся играть привлекательно и в атакующем ключе. Я получил огромное удовольствие от общения со всеми игроками и хорошим, преданным персоналом!» — сказал Хиддинк «СЭ».

Сборная России заняла третье место на Евро-2008. Победителем турнира стала Испания, которая в финале обыграла Германию со счетом 1:0.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В матче-открытия 14 июня сыграют сборные Германии и Шотландии.

Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
Чемпионат Европы по футболу
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