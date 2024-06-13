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Сегодня, 16:40

Защитник сборной Сербии Павлович назвал тяжелой игру против команды России

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович перед стартом Евро-2024 поделился мнением о товарищеском матче против сборной России (0:4). Игры команд состоялась 21 марта.

— Это была тяжелая игра, потому что у нас было удаление в начале встречи. Было не так просто играть при 0:1. Конечно, мы допустили некоторые ошибки. Но в любом случае это было товарищеский матч. Мы не обращаем столь большое внимание на ту игру применительно к Евро-2024, — рассказал футболист.

Сборная Сербии на чемпионате Европы попала в группу С, в которой сыграет с командами Словении, Дании и Англии.

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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