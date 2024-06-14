Павлиашвили: «Очень жаль, что на Евро не будет России»

Певец Сосо Павлиашвили в разговоре с «СЭ» выразил сожаление в связи с отсутствием сборной России на Евро-2024.

«Очень жаль, что в турнире не будет России. Российский футбол очень многогранный, интересный, непредсказуемый и мощный. Я очень надеюсь, что мы увидим команду Карпина на следующем Евро», — сказал Павлиашвили «СЭ».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. В первом матче хозяева турнира встретятся с Шотландией.