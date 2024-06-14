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Сегодня, 12:35

KingR рассказал об ожиданиях от Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Ринат KingR Абдуллин рассказал о своих ожиданиях от чемпионата Европы по футболу.

«Наша сборная, возможно, из группы могла выйти, а там видно было бы. Без нашей сборной (даже в отборочных ее не было) смотреть турнир особо не буду. Может какие-то хайповые матчи гляну, а в общем пофигу как-то. Интереса к Евро-2024 мало, нашей сборной точно не хватает», — цитирует KingR Cybersport.Metaratings.ru.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
Футбол
Евро-2024
Сборная России по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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