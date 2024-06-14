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Карпин: «Максимальный вес у меня был, когда играл, 76 килограмм»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что его максимальный вес был 76 килограмм.

«Максимальный вес был, когда играл, 76 килограмм. Но дело не в весе. Важно, чтобы это было 76 килограмм мышц, а не 76 килограмм жира. Если у футболиста жировая прослойка 9-10 процентов составляет, то он может хоть 90 кг весить. Какой процент жира был у меня? Девять — идеальный показатель», — приводи слова Карпина журнал Maxim.

Карпин за время карьеры играл в клубах «Спорт», «Звезда» (оба — Таллин), ЦСКА, «Факел», московский «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта».

55-летний специалист является главным тренером сборной России с 2021 года, «Ростова» — с 2017 года.

Источник: Maxim
Валерий Карпин
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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