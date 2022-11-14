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Сегодня, 14:06

Литвинов поделился подробностями об организации детского турнира по футболу в Воронеже

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об организации детского турнира по футболу в Воронеже.

— Детский турнир в Воронеже на Новый год? Уже летом организовывал, договаривался с людьми, чтобы для детей был турнир. В Воронеже стало больше команд, есть популяризация футбола. Был турнир, сделал ребятам подарки. На свои деньги? Саму организацию берет на себя компания НДФЛ, а подарки и награды беру на себя я.

— У тебя были травмы. Как оценишь свое состояние?

— Сейчас уже полностью восстановился, игра с «Сочи» и «Локомотивом» были тяжелые, но уже готов на 100%. Эти игры привели в тонус.

В текущем сезоне Литвинов провел 17 матчей за красно-белых во всех турнирах. На его счету один забитый гол и одна результативная передача.

Руслан Литвинов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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