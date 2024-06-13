Мейра заявил, что сборная России отобралась бы на чемпионат Европы в случае допуска

Бывший футболист сборной Португалии Фернанду Мейра заявил, что сборная России является очень квалифицированной командой с качественным главным тренером.

«Конечно, сборная России смогла бы квалифицировать на чемпионат Европы, если бы была допущена. Это качественная и конкурентная команда. Если бы у них была возможность принимать участие в соревнованиях, то я уверен, что она бы отобралась», — цитирует Мейра ТАСС.

На Евро-2024 выступят 24 сборные. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.