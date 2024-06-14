Карпин: «Не было никогда штрафов 100 евро за каждые 100 грамм веса — это сказки»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он штрафовал игроков за каждые лишние 100 грамм.

«Не было никогда штрафов 100 евро за каждые 100 грамм веса — это сказки все. Штрафы начинались, когда лишний вес был больше килограмма. Но я стал более лояльным с точки зрения подхода к каждому грамму. Даю больше шансов на исправление. Кому-то могу простить перевес после выходных, если это разовая история. Но если постоянно привозят лишние килограммы, то требования по-прежнему жесткие», — приводит слова Карпина журнал Maxim.

В феврале 2024 года 55-летний тренер сообщил, что самый большой штраф, который он назначил игроку за лишний вес, был 10 тысяч евро.

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года, «Ростова» — с 2017 года. Контракт специалиста с РФС истекает летом 2024 года. Ранее Карпин тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир).