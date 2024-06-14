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Карпин: «Не было никогда штрафов 100 евро за каждые 100 грамм веса — это сказки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он штрафовал игроков за каждые лишние 100 грамм.

«Не было никогда штрафов 100 евро за каждые 100 грамм веса — это сказки все. Штрафы начинались, когда лишний вес был больше килограмма. Но я стал более лояльным с точки зрения подхода к каждому грамму. Даю больше шансов на исправление. Кому-то могу простить перевес после выходных, если это разовая история. Но если постоянно привозят лишние килограммы, то требования по-прежнему жесткие», — приводит слова Карпина журнал Maxim.

В феврале 2024 года 55-летний тренер сообщил, что самый большой штраф, который он назначил игроку за лишний вес, был 10 тысяч евро.

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года, «Ростова» — с 2017 года. Контракт специалиста с РФС истекает летом 2024 года. Ранее Карпин тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир).

Источник: Maxim
Валерий Карпин
Футбол
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
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 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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