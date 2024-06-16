Семшов: «Без участия в больших турнирах в сборной России не появятся свои Педри и Ямаль»

Бывший футболист «Динамо», ЦСКА и «Зенита» Игорь Семшов сказал, когда в сборной России появятся молодые и талантливые футболисты, как в национальной команде Испании.

16-летний испанец Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.

«В сборной России может и появилась бы свои Педри и Ямаль. Без участия в больших турнирах, такие одаренные футболисты не смогут появиться. Мы видим, что приезжают второсортные легионеры, с которыми тяжело расти», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Чемпионат Европы 2024 года стартовал 14 июня. Сборная Испании в первом матче обыграла Хорватию со счетом 3:0.