Хиддинк объяснил успех сборной России на Евро-2008: «Никаких репрессий»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах успеха на Евро-2008.

— Алексей Березуцкий недавно сказал, что вы создали в команде феноменальную атмосферу. Вы видите причину успеха в этом?

— Я очень ценю слова Алексея. Для достижения высоких результатов необходимо быть прямолинейным в отношениях. Тогда можно стимулировать друг друга, не задумываясь, что что-то может негативно сказаться на результате. Хорошие лидеры не боятся, что рядом с ними будут люди с хорошими идеями! Тогда игроки доверяют руководству и не боятся делать ошибки. Никаких репрессий, — сказал Хиддинк «СЭ».

Сборная России заняла третье место на Евро-2008. Победителем стала Испания, которая в финале обыграла Германию.