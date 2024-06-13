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Агент Роналдо рассказал, когда бразилец вернется в расположение «Ростова»

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Агент нападающего «Ростова» Роналдо, Хулио Сезар Гранха, рассказал о том, как бразилец проводит отпуск.

«Роналдо наслаждается отпуском как можно лучше. Но он также тренируется, чтобы не потерять форму. Когда Роналдо вернется в расположение «Ростова»? Его возвращение запланировано на 19 июня. Есть ли предложения от других клубов? Насколько мне известно, предложений он не получал», — приводит слова агента «ВсеПроСпорт».

Роналдо перешел в «Ростов» в январе 2024 года. Футболист забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за команду.

Контракт форварда с командой действует до 30 июня 2028 года.

Источник: Vseprosport.ru
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