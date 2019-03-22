Леонид Федун: "Сборную России нужно будет омолаживать"

Член исполкома РФС, владелец "Спартака" – о поражении сборной России от Бельгии (1:3) в отборочном турнире Евро-2020.

– Какие впечатления оставила встреча в Брюсселе в целом?

– Тяжелых ощущений нет. Понятно, что уступили лучшей команде группы. Но одно у меня сомнение.

– Какое?

– Национальную команду все равно нужно будет омолаживать и готовиться к следующему циклу – чемпионату мира в Катаре. А когда на поле выходят достаточно возрастные футболисты, причем не сказать, что выглядят супер – это не совсем понятно. Нужно, чтобы РФС принял стратегические решение о том, что делать дальше.

У сборной в нынешнем составе мало шансов выйти на какой-то уровень и большой вопрос, когда начать создавать новую команду – то ли ждать конца европейского первенства-2020, то ли начинать уже сейчас планировать четырехлетний цикл в расчете на ЧМ-2022. У нас достаточно много молодежи, а у многих из тех, кто играет сегодня, нет перспектив дожить до катарского чемпионата.

– Вы упомянули ветеранов. Кого конкретно имеете в виду?

– Посмотрите на состав – и увидите, что у нас достаточно много футболистов в возрасте 30 плюс. Да, на данный момент они превосходят молодых, но просто необходим понимать, что через некоторое время долгожители сборной будут не в состоянии решать задачи. (Сергей Егоров)​

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