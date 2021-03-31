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Лебедев — о поражении сборной России: «Спасибо, что хотя бы Мальту обыграли»

12:30
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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Вчера просто не подфартило, не сложилось. Вся удача осталась со Словенией. Проиграли, и что? Спасибо, что у Мальты выиграли. Там было больше шансов потерять очки. Качество игры у нас из года в год не меняется. Мы не можем требовать от наших футболистов сверхъестественной игры. У нас никогда не будет футбола на уровне Бразилии или Германии. У нас руки и ноги из другого места растут. На какой уровень российские школы воспитали, на таком и играем. Спасибо, что так», — сказал Лебедев «СЭ».

После поражения от Словакии, сборная России с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H. Словакия — пять баллов и третье место.

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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