Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Губерниев поставил оценку сборной России после поражения от Словакии в отборе ЧМ-2022

14:17
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Теги:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2) в рамках отборочного цикла к чемпионату мира.

30&nbsp;марта. Трнава. Словакия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:1. Рифат Жемалетдинов и&nbsp;Артем Дзюба.Словенский багаж в Трнаве не сработал. Рабинер — о поражении России от Словакии

«Впереди будет много таких игр. Мы недостаточно быстро переходим из обороны в атаку. У меня вызывает вопросы наша игра в обороне. Поставлю за этот матч четверку с минусом. Жалко, что проиграли и не смогли показать свои лучшие качества. Я искренне надеюсь, что еще ничего не потеряно. Не скажу, что все так плохо. Временами мы демонстрировали очень хороший футбол. Значит, нужно больше стараться», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев отметил, что обратная замена Мостового — нормальная реакция Черчесова.

«Черчесов в этом смысле человек эмоциональный. Мы уже подобное видели. Это нормальная реакция Станислава на происходящее на поле. Хотя, конечно, так быть не должно», — добавил Губерниев.

После поражения от Словакии, сборная России с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H. Словакия — пять баллов и третье место.

(Владимир Пушкарев)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 6636
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче со Словакией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...