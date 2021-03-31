Губерниев поставил оценку сборной России после поражения от Словакии в отборе ЧМ-2022

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2) в рамках отборочного цикла к чемпионату мира.

«Впереди будет много таких игр. Мы недостаточно быстро переходим из обороны в атаку. У меня вызывает вопросы наша игра в обороне. Поставлю за этот матч четверку с минусом. Жалко, что проиграли и не смогли показать свои лучшие качества. Я искренне надеюсь, что еще ничего не потеряно. Не скажу, что все так плохо. Временами мы демонстрировали очень хороший футбол. Значит, нужно больше стараться», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев отметил, что обратная замена Мостового — нормальная реакция Черчесова.

«Черчесов в этом смысле человек эмоциональный. Мы уже подобное видели. Это нормальная реакция Станислава на происходящее на поле. Хотя, конечно, так быть не должно», — добавил Губерниев.

После поражения от Словакии, сборная России с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H. Словакия — пять баллов и третье место.

(Владимир Пушкарев)