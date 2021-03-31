Газзаев о группе сборной в отборе ЧМ-2022: «Первое место разыграют Россия и Хорватия»

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев подвел итоги мартовских матчей сборной России в квалификации на чемпионат мира-2022.

— Результат неплохой. Конечно, хотелось бы, чтобы был стопроцентный, но без поражений побед не бывает, — сказал Газаев «СЭ». — Хотя из всех трех команд, с которыми мы играли, словаки были сильнее и организованнее остальных. У них есть много игроков, которые выступают в хороших европейских клубах. И было видно, что Словакия была максимально мобилизована, у них была огромная самоотдача — это отмечают и сами игроки, и главный тренер. Но в любом случае первое место в группе разыграют Хорватия и Россия.

— А словаки?

— Словаки тоже могут создать конкуренцию, но фавориты группы — Россия и Хорватия.

— Матч с хорватами в сентябре будет ключевым?

— Думаю, с хорватами будут самые главные, определяющие матчи в турнирной таблице. Должны подготовиться соответствующим образом — не сомневаюсь, что так и будет.

— У кого больше шансов на первое место?

— Все будет зависеть от очных матчей.

— Вчерашнее поражение не ставит под сомнение выход сборной из группы?

— Конечно, нет.

После трех туров первое место в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 занимает Хорватия с 6 очками. На втором месте идет сборная России, которая имеет равное количество очков с лидером, но уступает по дополнительным показателям. Словакия находится на третьей строчке с 5 очками.

(Константин Колмаков)