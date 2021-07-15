Колосков считает, что в России нет тренеров сильнее Черчесова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

«У нас в России нет тренеров сильнее Станислава Черчесова. Если уж убрали Черчесова, нужно назначать иностранца. Наши тренеры никак не помогут этой сборной, у них нет идей. Нужен качественный иностранец, понимающий российский футбол. Новых игроков мы не увидим точно, может, 2-3 молодых подтянутся. Тренеру необходимо научить наших ребят создавать моменты и забивать голы, с этим проблемы. Нужны свежие идеи», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года. Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.