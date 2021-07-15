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Колосков считает, что в России нет тренеров сильнее Черчесова

17:25
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

Курбан Бердыев.РФС рассматривает вариант с назначением Бердыева главным тренером сборной России

«У нас в России нет тренеров сильнее Станислава Черчесова. Если уж убрали Черчесова, нужно назначать иностранца. Наши тренеры никак не помогут этой сборной, у них нет идей. Нужен качественный иностранец, понимающий российский футбол. Новых игроков мы не увидим точно, может, 2-3 молодых подтянутся. Тренеру необходимо научить наших ребят создавать моменты и забивать голы, с этим проблемы. Нужны свежие идеи», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года. Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.

Под его руководством команда вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и не вышла в плей-офф турнира.

68-летний Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. По информации «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность назначения Бердыева главным тренером национальной команды.

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости