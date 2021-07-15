Дюков прокомментировал кандидатуру Бердыева в сборной России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

— Могли бы вы прокомментировать информацию конкретно по господину Бердыеву?

— Пока мы находимся в поиске главного тренера, в переговорах, общаемся с несколькими кандидатами, — сказал Дюков. — До завершения переговоров никакие имена назвать не могу. Все расскажем по завершении этой работы и после подписания контракта.

Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. По информации «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность назначения Бердыева главным тренером национальной команды.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и не вышла в плей-офф турнира.