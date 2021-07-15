Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» поиск нового специалиста на пост главного тренера сборной России.

«Россия — богатая страна. Можно пригласить любого тренера за большие деньги. Но ни один умный специалист к нам не поедет, потому что они все видят, что наша сборная сейчас не готова участвовать в таких серьезных соревнованиях, как чемпионаты Европы или мира. Квалификация наших футболистов ниже, чем европейских. Поэтому нам надо искать своего доморощенного авторитетного тренера, который, зная провальную систему подготовки футболистов, мог бы сделать соответствующие выводы и поработать на перспективу», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Кавазашвили также предположил, как можно реформировать структуру РФС.

«По указу Кремля назначить авторитетного профессионала в футболе президентом РФС, а первым заместителем — финансиста. Последний будет управлять деньгами, но не вмешиваться в сам футбол», — добавил Кавазашвили.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года. Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, а также заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и не вышла в плей-офф турнира.